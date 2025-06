WM-Ticket gelöst: Endlich Urlaub für Ancelotti

São Paulo (dpa) - Zumindest ein wenig wird Carlo Ancelotti jetzt durchpusten können. Er kennt das ja schließlich kaum noch. «Erst mal werde ich Urlaub nehmen», sagte Brasiliens neuer Nationaltrainer darum mit einem Lächeln. Urlaub? Hat der 66-Jährige tatsächlich lange nicht mehr gehabt.

Vor kurzem erst hörte der Italiener als Coach von Real Madrid auf. Doch anstatt danach an den Strand oder in die Berge zu fahren, ging es direkt zur Seleção. Erst die Vorstellung, dann die WM-Qualifikation. Mit dem 1:0 gegen Paraguay lösten die Brasilianer unter dem früheren Bayern-Trainer vorzeitig das Ticket für das Turnier in einem Jahr in den USA, Mexiko und Kanada.

70 Spieler auf Ancelottis Liste

«Wir sind sehr glücklich mit der Qualifikation und dem Spiel», sagte Ancelotti. «Aber wir müssen noch hart arbeiten. Wir haben ein Jahr, um uns zu verbessern.» Dank des Erfolgs hat sich die Seleção zwei Spieltage vor Schluss auf Rang 3 der südamerikanischen WM-Qualifikations-Tabelle geschoben.

Damit ist Brasilien nicht mehr von einem der ersten sechs Plätze zu verdrängen, die zur direkten Teilnahme berechtigen. Nach dem mageren 0:0 bei Ancelottis Debüt gegen Ecuador lief aber auch gegen Paraguay noch nicht alles rund. Aber zumindest deutlich besser als noch im ersten Spiel.

Vini Jr mit dem entscheidenden Treffer

Die Gäste wurden von Beginn an stark unter Druck gesetzt. Kurz vor der Pause brachte Vinícius Júnior Brasilien nach einer Flanke von Matheus Cunha im Strafraum mit 1:0 in Führung - es war der einzige Treffer des Abends und zugleich der erste unter dem neuen Nationaltrainer. Der Real-Madrid-Profi traf damit ausgerechnet unter jenem Coach, der ihn in Madrid geformt hatte.

«Ich bin sehr glücklich über dieses Ergebnis, es war notwendig, zu Hause zu gewinnen, auch für unsere Fans», sagte der Torschütze nach Abpfiff. «Jetzt hat der Trainer mehr Zeit zu arbeiten, um zu sehen, was wir verbessern können.» Deshalb wird Ancelottis Urlaub auch deutlich kürzer ausfallen, als er sich das vielleicht wünschen würde. Er habe eine sehr lange Liste an Spielern, die für die WM infrage kämen, sagte der Coach. «Das sind rund 70 Spieler. Wir nehmen uns die Zeit, um jeden einzelnen von ihnen zu analysieren.»

Was passiert mit Neymar?

Dazu zählt auch der derzeit verletzte Superstar Neymar, zu dem Ancelotti sich zurückhaltend äußerte. «Wir haben uns im Hotel gesehen und uns umarmt», sagte der Trainer. «Wenn er fit ist, kann er auf jeder Position auf dem Platz spielen.» Die Frage ist derzeit nur, wann der 33-Jährige wieder fit sein wird. Im September stehen die letzten zwei Qualifikationsspiele an: Brasilien spielt dann gegen Chile und trifft zum Abschluss auf Bolivien.