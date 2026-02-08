Wohnungsbrand mit zwei schwer und lebensgefährlich Verletzten

Beim Eintreffen der Retter stand die betroffene Wohnung in Brand. In den Räumlichkeiten fanden die Feuerwehrleute zwei schwer verletzte Personen. Beide wurden aus der Wohnung gerettet und noch vor Ort notärztlich erstversorgt.

Eine 88-jährige Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen, ein 62-jähriger Mann wurde schwer verletzt. Beide mussten mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen werden. Die Hubschrauber landeten auf der Springe sowie auf dem Otto-Ackermann-Platz. Die Wohnung brannte vollständig aus.

Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Straße war während des gesamten Einsatzes komplett gesperrt. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.