Wolfgang Bahro spielt in «GZSZ»-Ableger «Uferpark» mit

Potsdam (dpa) - «GZSZ»-Oberbösewicht Wolfgang Bahro steht nun auch für den neuen Serien-Ableger «Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten» vor der Kamera, der seit Mai für Super RTL gedreht wird. Die Serie richtet sich speziell an ältere Kinder und thematisiert erste Liebe, Sport und Musik. «Mit Wolfgang Bahro konnte für die Produktion Deutschlands ultimativer Bösewicht und das prominenteste Gesicht aus dem "GZSZ"-Kosmos gewonnen werden», teilte der Privatsender mit.

Seiner Rolle als durchtriebener Anwalt in «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» bleibt der 63-Jährige treu: Bahro spielt Prof. Dr. Dr. Hans Joachim «Jo» Gerner, der einst als junger Anwalt von den Besitzern des Berliner Uferparks wegen Geldmangel ein Drittel der Immobilie überschrieben bekam. Nun soll der Skatepark, ein begehrtes Grundstück an der Spree, für viel Geld an einen Immobilienhai verkauft werden - doch eine Teenager-Gruppe will das verhindern.

Ab November soll «Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten», auf RTL+ und bei Toggo zu sehen sein.