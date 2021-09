Wolfsburg verliert Anschluss - Leipzig zerlegt die Hertha

Bundesliga

Berlin (dpa) - Der VfL Wolfsburg verliert den Anschluss zum FC Bayern München. Die Niedersachsen kassierten am Samstag mit dem 1:3 (1:1) bei der TSG 1899 Hoffenheim die erste Saison-Niederlage und liegen damit in der Tabelle der Fußball-Bundesliga nun drei Zähler hinter den Münchnern.

Die Bayern hatten bereits am Freitag mit einem 3:1 bei der SpVgg Greuther Fürth vorgelegt. Einen Schritt aus der Krise machte Vizemeister RB Leipzig durch ein 6:0 (3:0) gegen Hertha BSC. Es war erst der zweite Saisonsieg im sechsten Spiel. Weiter eine gute Rolle spielen die rheinischen Clubs Bayer Leverkusen und 1. FC Köln. Leverkusen siegte gegen den FSV Mainz 05 mit 1:0 (0:0), Fast-Absteiger Köln erkämpfte sich ein 1:1 (1:1) bei Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt. Der 1. FC Union Berlin kam zu einem späten 1:0 (0:0)-Sieg gegen Arminia Bielefeld.

Wolfsburg kann Führung nicht halten

Wolfsburg ging zwar durch Nationalspieler Ridle Baku in Führung (25.), doch André Kramaric (45.+2), Christoph Baumgartner (74.) und Pavel Kaderabek (81.) drehten das Spiel. Enttäuschend war erneut die Kulisse in Sinsheim. Mit 8523 Besuchern blieben die Hoffenheimer erneut deutlich unter der zugelassenen Marke von 15 075 Fans. Schon in den ersten beiden Heimspielen war die TSG nicht über die Marke von 10.000 Zuschauern gekommen.

In Leipzig war das Spiel nach Toren von Christopher Nkunku (16.), Youssuf Poulsen (23.) und Nordi Mukiele (45.+3) quasi schon zur Pause entschieden. Danach wurde es durch Emil Forsberg per Foulelfmeter (60.), erneut Nkunku (70.) und Amadou Haidara (77.) ein fürchterlicher Tag für die Berliner. Damit erwies sich die Hertha wieder einmal als Lieblingsgegner für die Sachsen, die gegen keine andere Bundesliga-Mannschaft mehr Siege und mehr Tore erzielten. Für das Team von Trainer Pal Dardai war es bereits die vierte Saisonpleite und der zweite Komplett-Ausfall nach dem 0:5 in München.

Wirtz mit historischem Tor

Ein historisches Tor erzielte Leverkusens Youngster Florian Wirtz. Durch das 1:0 gegen Mainz ist er der jüngste Spieler in der Liga-Geschichte mit zehn Toren. Wirtz war am Samstag 18 Jahre und 139 Tage alt. Den bisherigen Rekord hielt Weltmeister Lukas Podolski, der 2004 bei seinem zehnten Tor 18 Jahre und 353 Tage alt war.

Podolskis Ex-Club Köln zeigte sich auch in Frankfurt als unangenehmer Gegner und ging durch Ellyes Shkiri sogar in Führung (14.), doch Neuzugang Rafael Santos Borré brachte die Eintracht mit seinem Premieren-Treffer zurück ins Spiel (45.+6). Zu der Zeit war Luca Kilian nach einem Zusammenprall mit dem eigenen Torhüter Timo Horn schon nicht mehr im Spiel. Es war eine von zahlreichen Verletzungsunterbrechungen in einem umkämpften Spiel.

Heftig erwischte es auch Union-Spieler Timo Baumgartl, der sich möglicherweise schwerer am Kopf oder Nacken verletzte. Der 25 Jahre alte Abwehrspieler war mit Bielefelds Angreifer Fabian Klos zusammengeprallt und musste mehrere Minuten auf dem Platz behandelt werden. Kurzzeitig soll er sogar bewusstlos gewesen sein. Anschließend wurde er mit einer Nackenstütze um den Hals auf einer Trage vom Platz gebracht. So bekam er den umjubelten Siegtreffer von Kevin Behrens nicht mehr mit (88.).

© dpa-infocom, dpa:210925-99-357532/5

Leverkusens Florian Wirtz (l) und der Mainzer Leandro Barreiro laufen um den Ballbesitz. Foto: Marius Becker/dpa © Marius Becker (dpa) Leverkusens Florian Wirtz (l) und der Mainzer Leandro Barreiro laufen um den Ballbesitz. Foto: Marius Becker/dpa © Marius Becker (dpa)

Hoffenheims Torjäger Andrej Kramaric war zum ersten Mal in dieser Saison erfolgreich. Foto: Uwe Anspach/dpa © Uwe Anspach (dpa) Hoffenheims Torjäger Andrej Kramaric war zum ersten Mal in dieser Saison erfolgreich. Foto: Uwe Anspach/dpa © Uwe Anspach (dpa)