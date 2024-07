Wollte britischen TV-Star ermorden: Mann bekommt lebenslang

Chelmsford (dpa) - Weil er eine britische Fernsehmoderatorin entführen und töten wollte, ist ein Mann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 37-Jährige muss mindestens 16 Jahre ins Gefängnis, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Er soll geplant haben, die Moderatorin Holly Willoughby zu entführen, zu vergewaltigen und zu ermorden.

«Es besteht kein Zweifel, dass Sie - wenn Sie einen oder mehrere Komplizen gefunden hätten (...) - Ihren Plan in die Tat umgesetzt hätten», zitierte PA den Richter. Willoughby moderierte lange die TV-Sendung «This Morning» und führt durch die Show «Dancing on Ice».

«Frauen sollten sich nicht unsicher fühlen»

Der Fall habe schwere Auswirkungen auf ihr Leben gehabt, argumentierte die Staatsanwaltschaft. Straftaten dieser Art hätten, wie Willoughby in einer Erklärung gesagt habe, weitreichende Auswirkungen auf Frauen. «Frauen sollten sich nicht unsicher fühlen, wenn sie ihrem alltäglichen Leben nachgehen.»

Der Richter sprach von einem sadistischen und brutalen Plan. Der Täter sei schon lange sexuell besessen gewesen von Willoughby. Teil seines Plans sei gewesen, ihren Kindern und ihrem Mann Schaden zuzufügen. Er sei bereits früher verurteilt worden etwa wegen der Androhung sexualisierter Gewalt gegen junge Frauen.

Verdeckter Ermittler wurde im Internet aufmerksam

Die Ermittler waren auf den Mann aufmerksam geworden, nachdem ein verdeckter Ermittler aus den USA über dessen Beiträge in einer Onlinegruppe besorgt war und Hinweise an das FBI weitergegeben hatte. Die US-Behörden wandten sich dann an die Polizei in Großbritannien. Der Mann wurde im Herbst 2023 festgenommen.