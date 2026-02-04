Würde wahren
Der Verein UNSICHTBAR macht sich weiter für die Würde von Obdachlosen stark. Das Team sucht das Gespräch - bei Heimspielen von Phoenix, im Polizeipräsidium und verschiedenen anderen Gelegenheiten. Auch Innenministerium und Bezirksregierung sind mittlerweile für das Projekt "Würde wahren" sensibilisiert worden.
Veröffentlicht: Mittwoch, 04.02.2026 11:17
Im Mittelpunkt steht der verantwortungsvolle Umgang mit Bildern, Videos und Sprache im öffentlichen Raum – besonders da, wo Menschen sich in verletzlichen Situationen befinden. Holger Brandenburg von UNSICHTBAR sagt: es gibt einfach Grenzen. Elend ist kein Content.
Infos zur Arbeit von UNSICHTBAR gibt es im Netz, auf der Homepage und den einschlägigen Social Media-Plattformen. Außerdem haben wir ein ausführliches Interview als Radio Hagen Podcast online.
