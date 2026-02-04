Der Verein UNSICHTBAR macht sich weiter für die Würde von Obdachlosen stark. Das Team sucht das Gespräch - bei Heimspielen von Phoenix, im Polizeipräsidium und verschiedenen anderen Gelegenheiten. Auch Innenministerium und Bezirksregierung sind mittlerweile für das Projekt "Würde wahren" sensibilisiert worden.