Wüst als Ersatzkanzler? Wir ordnen für euch ein
Die Beliebtheitswerte von Bundeskanzler Friedrich Merz sinken, und in der Union wird hinter vorgehaltener Hand über eine mögliche vorzeitige Ablöse getuschelt. Im Mittelpunkt: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst.
Veröffentlicht: Donnerstag, 28.05.2026 12:43
Tuscheln in Berlin
In manchen Führungszirkeln von CDU und CSU wächst die Unzufriedenheit mit Friedrich Merz. Es sind nicht nur schlechte Umfragewerte, die für Unmut sorgen. Der Kanzler hat zuletzt kaum ein Fettnäpfchen ausgelassen, wie José Narciandi, Leiter unseres Landtagsstudios, einschätzt. „Es ist total verständlich, dass man in der CDU und auch in der CSU überhaupt nicht zufrieden ist mit Friedrich Merz", sagt der Politik-Experte.
Blicke richten sich nach Düsseldorf
Dabei wird immer häufiger nach Düsseldorf geschaut. Narciandi hat Wüst vergangene Woche auf seiner Reise nach Polen begleitet und kommt zu einem positiven Urteil: „Er war dort in heikler diplomatischer Mission unterwegs, und er hat das gut gemacht." Hinzu kommt: Wüst regiert seit 2022 erfolgreich mit den Grünen - ein Koalitionsmodell, das in der CDU angesichts möglicher künftiger Bündniskonstellationen zunehmend attraktiv wirkt. Viele in der Partei bereuten laut Narciandi, die Grünen im Wahlkampf so schlecht gemacht zu haben.
Wie wahrscheinlich ist ein Wechsel?
So verlockend das Szenario für manche klingen mag - Narciandi dämpft die Erwartungen: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist das eher unwahrscheinlich." Wüst bereite sich auf die NRW-Landtagswahl im April 2027 vor. Ein Wechsel nach Berlin würde der CDU in NRW ihr wichtigstes Zugpferd nehmen. Zudem wäre der verfassungsrechtliche Weg kompliziert: Merz müsste entweder freiwillig zurücktreten, es müsste ein Misstrauensvotum im Bundestag geben oder Neuwahlen ausgerufen werden. „Alle drei Szenarien halte ich im Moment für nicht sehr wahrscheinlich", so der Journalist.
Wüsts Chance liegt in der Zukunft
Das wahrscheinlichere Szenario für Wüst als Regierungschef im Bund sieht Narciandi bei der nächsten regulären Bundestagswahl: „Was wahrscheinlicher ist, ist dass Merz bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr antritt und dann Wüst aufgestellt wird." Gewinne Wüst die Landtagswahl 2027 in NRW, hätte er zudem ein starkes Argument als Kanzlerkandidat in der Hand - ein glänzendes Arbeitszeugnis aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland. Der Ministerpräsident selbst hält sich bedeckt. Doch wie er schon 2024 betonte: Man solle niemals nie sagen.