Wüst als Ersatzkanzler? Wir ordnen für euch ein

Das wahrscheinlichere Szenario für Wüst als Regierungschef im Bund sieht Narciandi bei der nächsten regulären Bundestagswahl: „Was wahrscheinlicher ist, ist dass Merz bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr antritt und dann Wüst aufgestellt wird." Gewinne Wüst die Landtagswahl 2027 in NRW, hätte er zudem ein starkes Argument als Kanzlerkandidat in der Hand - ein glänzendes Arbeitszeugnis aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland. Der Ministerpräsident selbst hält sich bedeckt. Doch wie er schon 2024 betonte: Man solle niemals nie sagen.