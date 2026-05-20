Wüst besucht Auschwitz und fordert klare Haltung

Besonders bewegt zeigte sich Wüst von der Begegnung mit Jugendlichen während seines Besuchs in Auschwitz-Birkenau. „Die waren gut vorbereitet. Und waren trotzdem nicht vorbereitet auf das, was sie hier gesehen haben“, sagte er im Gespräch mit José Narciandi. Der Besuch berühre junge Menschen „im Herzen“ und mache das Ausmaß des Menschheitsverbrechens greifbar.