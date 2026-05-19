Wüst wirbt in Polen für mehr Zusammenarbeit mit NRW

Nordrhein-Westfalen und die polnische Region Schlesien wollen ihre Partnerschaft deutlich ausbauen. Ministerpräsident Hendrik Wüst ist dafür zu Gesprächen nach Kattowitz gereist. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Cybersicherheit, Gesundheitsversorgung, Strukturwandel und europäische Krisenvorsorge. Hintergrund ist auch die veränderte Sicherheitslage in Europa durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Wüst sagte bei seinem Besuch:

„Gerade in einer Zeit großer geopolitischer Herausforderungen zeigt sich, wie wichtig starke verlässliche Partnerschaften in Europa sind.“

Nordrhein-Westfalen und Schlesien verbinde nicht nur eine lange gemeinsame Geschichte, sondern auch der Wandel ehemaliger Kohlereviere hin zu modernen Wirtschafts- und Forschungsstandorten.