Wunschbaumaktion: Ricarda-Huch-Schule übergibt Geschenke an bedürftige Kinder
© Radio Hagen
Wunschbaumaktion: Ricarda-Huch-Schule übergibt Geschenke an bedürftige Kinder

Auch in diesem Jahr hat sich die Ricarda-Huch-Schule mit großem Engagement an der Wunschbaumaktion beteiligt.

Veröffentlicht: Mittwoch, 17.12.2025 09:34

Dank der tatkräftigen Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften sowie Eltern konnten zahlreiche Geschenke gesammelt und nun an bedürftige Kinder übergeben werden.

Im Rahmen der Wunschbaumaktion werden die Weihnachtswünsche von Kindern, die aus finanziellen oder sozialen Gründen nur eingeschränkt beschenkt werden können, auf Wunschzetteln festgehalten und an einen festlich geschmückten Weihnachtsbaum gehängt. Mitglieder der Schulgemeinschaft übernehmen freiwillig einen Wunsch, besorgen das passende Geschenk und tragen so dazu bei, den Kindern eine besondere Freude zu bereiten.

Die große Beteiligung und Hilfsbereitschaft zeigen, wie wichtig Zusammenhalt, Mitmenschlichkeit und soziales Engagement an der Ricarda-Huch-Schule sind. Die Aktion machte nicht nur den beschenkten Kindern eine Freude, sondern stärkte auch das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Schule.

