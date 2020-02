Xing-Mutter New Work weitet Geschäft aus

Erhöhte Dividende

2019 legte der Umsatz des SDax-Unternehmens laut vorläufigen Zahlen gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent auf 269,5 Millionen Euro zu, wie die Burda-Tochter New Work, Betreiberin des Netzwerks Xing, am Dienstag in Hamburg mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 14 Prozent auf 85,6 Millionen Euro.

New Work hatte sich bei beiden Kennziffern für das vergangene Jahr eine zweistellige Steigerung vorgenommen. Analysten hatten in etwa mit ähnlichen Zahlen gerechnet.

Der Vorstand um den Noch-Konzernchef Thomas Vollmoeller schlägt eine um 21 Prozent erhöhte Dividende von 2,59 Euro je Aktie vor, was einem Plus von 21 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht.