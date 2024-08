Yunus trifft in Bangladesch ein - Vereidigung erwartet

Dhaka (dpa) - Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus ist in Bangladesch eingetroffen, um nach dem Rücktritt der autoritären Ministerpräsidentin Sheikh Hasina eine Übergangsregierung zu leiten. Bilder des örtlichen Fernsehens zeigten ihn bei seiner Rückkehr in seinem südasiatischen Heimatland. Der 84 Jahre alte Erfinder der Mikrokredite, der sich zuletzt in Frankreich aufgehalten hatte, soll nach Angaben von Armeechef Waker-uz-Zaman noch am Donnerstagabend (Ortszeit) vereidigt werden.

Vor seiner Rückkehr hatte Yunus die Menschen in seinem Land zur Ruhe aufgerufen. «Lasst uns das Beste aus unserem neuen Sieg machen», sagte er laut einer Mitteilung. «Unsere Jugend ist bereit, diese Führung zu übernehmen und eine neue Welt zu schaffen.»

Ex-Ministerpräsidentin Hasina war am Montag nach wochenlangen Massenprotesten und tödlichen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften mit einem Militärhubschrauber ins Ausland geflohen. Bei den Protesten starben örtlichen Medien zufolge mehr als 300 Menschen.