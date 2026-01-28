Zeitreise mit Corinna Schumacher ins Jahr 1994

Berlin (dpa) - Der frühere Formel-1-Rennfahrer Michael Schumacher (57) wird seit einem schweren Ski-Unfall mit Kopfverletzung 2013 von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Umso bemerkenswerter ist eine jetzt von Netflix angekündigte Doku, bei der Ehefrau Corinna Schumacher (56) mitwirkt und sich öffnet.

In «Schumacher '94» soll es um «die legendärste Formel-1-Saison aller Zeiten» gehen, wie der Streamingdienst am Mittwochabend bei einem Event in Berlin zu kommenden Highlights des Jahres 2026 ankündigte.

Die Produktion, deren genaues Startdatum noch nicht genannt wurde, nimmt Fans mit ins Jahr 1994: Es war eine besonders tragische Formel-1-Saison (etwa mit dem Tod von Ayrton Senna), in der Schumacher aber auch den Grundstein für seine beispiellose Karriere legte und den ersten von insgesamt sieben Weltmeistertiteln holte. Corinna Schumacher gibt auch Einblicke in die Liebesgeschichte mit Michael.