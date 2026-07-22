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Zimmerbrand an der Eugen-Richter-Straße
© Alex Talash
Zimmerbrand Eugen-Richter-Straße
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Zimmerbrand an der Eugen-Richter-Straße

In einem Mehrfamilienhaus in Wehringhausen hat es gestern Abend gebrannt. Die Feuerwehr war gegen 22 Uhr zur Eugen-Richter-Straße gerufen worden. Schwarzer Rauch drang durch eine Wohnungstür, so die Meldung.

Veröffentlicht: Mittwoch, 22.07.2026 05:56

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Das Feuer war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Nach Angaben der Retter befand sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand in der Wohnung. Die Flammen beschränkten sich auf ein Zimmer. Während des Einsatzes mussten die Bewohner des Hauses das Gebäude verlassen. Sie wurden vorsorglich vom Rettungsdienst betreut, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr brachte den Brand zügig unter Kontrolle und verhinderte eine Ausbreitung auf weitere Teile des Gebäudes. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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