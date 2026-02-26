"Zuhause - at home": Neue Ausstellung im Osthaus-Museum

Der Ort wo man wohnt, umgeben von vier Wänden? Mit dieser Definition geben sich zeitgenössische Künstler nicht zufrieden. Die neue Ausstellung im Osthaus-Museum bietet mit rund 50 Werken die Perspektiven von 20 verschiedenen Künstlern. Gemälde, Fotografien, Zeichnungen, Skulpturen, Videoarbeiten und Installationen von 20 zeitgenössischen Künstler*innen kreisen um das Zuhause als Ort, aber auch das Zuhause-Sein als Gefühl. Sie rücken den Traum vom eigenen Haus, den Verlust eines Zuhauses, den Wohnungsmarkt, den Konnex von Wohnen und Eigentum, das Zuhause als Ort des Familialen, aber auch der Einsamkeit und das existenzielle menschliche Bedürfnis, einen Schlafplatz zu haben, in den Blick. Der gesellschaftlich verankerte Traum des Eigenheims ist eben in Zeiten von Wohnungsnot stellenweise zum Luxus geworden, 'Traumhaus' bleibt bei vielen Traum.