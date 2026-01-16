Zuhause ist - eine neue Ausstellung

Ihre Arbeiten verdeutlichen auch den zentralen Stellenwert, den das Zuhause, Wohnen und Obdach in der zeitgenössischen Kunst einnehmen. Zu sehen gibt es Gemälde, Fotografien, Zeichnungen, Videoarbeiten, Skulpturen und Installationen.

Die gezeigten Arbeiten thematisieren den Traum vom eigenen Haus, den Wohnungsmarkt, den Verlust eines Zuhauses, das Zuhause als Ort des Familiären, aber auch der Einsamkeit sowie das existenzielle menschliche Bedürfnis, einen Schlafplatz zu haben. Die Ausstellung Zuhause/at home wird Ende Februar eröffnet und läuft bis zum Sommer.