Zuschauerrekord bei Kimmels erster Show nach vorläufigem Aus

New York (dpa) - Die Rückkehr des US-Komikers Jimmy Kimmel auf die Bildschirme nach der vorübergehenden Absetzung seiner TV-Late-Night-Show hat vorläufigen Zahlen zufolge Rekorde gebrochen. Laut US-Medienberichten schalteten sich fast 6,3 Millionen Zuschauer am Dienstagabend (Ortszeit) dazu - so viele wie nie zuvor in den 22 Jahren seiner «Jimmy Kimmel Live!»-Show, wie etwa der «Hollywood Reporter» berichtete.

Diese Zuschauerzahl sei zudem fast viermal höher gewesen als gewöhnlich, berichtete die «New York Times». «Jimmy Kimmel Live!» war in der vergangenen Woche auf unbestimmte Zeit abgesetzt worden. Hintergrund waren Kommentare des Moderators in seiner Sendung in Bezug auf den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. US-Präsident Donald Trump hatte die vorläufige Absetzung der Show begrüßt - und die Rückkehr Kimmels kritisiert.

Die Walt Disney Company, zu der der Sender ABC und die «Jimmy Kimmel Live!»-Show zählen, hatte zuvor mitgeteilt, in den vergangenen Tagen habe es intensive Gespräche mit Kimmel gegeben. Das habe zur Entscheidung geführt, die Show wieder aufzunehmen.