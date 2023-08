Zverev gewinnt Auftaktmatch in Toronto

Toronto (dpa) - In der zweiten Runde trifft der Weltranglisten-16. auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina, der sich überraschend klar mit 6:0, 6:2 gegen den US-Amerikaner J.J. Wolf durchsetzte.

Zverev zeigte keine größeren Probleme bei der Umstellung von Sand auf Hartplatz und konnte sich trotz starken Winds auch auf seinen Aufschlag verlassen. «Es waren schwierige Bedingungen, wie man an meinen Haaren sieht», scherzte der 26-Jährige hinterher.

Sollte Zverev in Toronto bis ins Halbfinale kommen, «wird er als einer der Favoriten in die US Open gehen», sagte Becker am Dienstag bei einem Medientermin mit Blick auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres vom 28. August bis zum 10. September in New York.