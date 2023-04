Zverev schlägt am Hamburger Rothenbaum auf

Hamburg (dpa) - Alexander Zverev ist in diesem Jahr beim Tennis-Turnier in Hamburg dabei. Der Olympiasieger gab seine Zusage für die Hamburg European Open, wie die Veranstalter mitteilten.

«Ich freue mich, das erste Mal seit 2019 wieder dabei zu sein. Das Turnier zu gewinnen, ist ein Riesenkindheitstraum von mir», sagte der 26-Jährige, der in Hamburg geboren ist. Das Traditionsturnier am Rothenbaum findet vom 22. bis 30. Juli statt.

In dieser Woche ist Zverev beim Masters-1000-Turnier in Madrid am Start. In der spanischen Hauptstadt will sich Zverev weiter für die French Open in Form bringen. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 28. Mai.

Zuletzt war Zverev beim Turnier in München gleich zum Auftakt gescheitert. Danach hatte er gesagt, dass er sich gerade bei Turnieren in Deutschland oft unwohl fühle. «Ich komme in den letzten paar Jahren nur schwer mit dem Druck klar, in Deutschland zu spielen. Ich bin unfassbar nervös. Ich zeige im Match nicht annähernd das Niveau, das ich im Training zeige», hatte Zverev gesagt. In Hamburg will er es nun besser machen.