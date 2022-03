Zverev startet erfolgreich in Turnier in Miami

Alexander Zverev hat ein weiteres Auftakt-Aus bei einem wichtigen Tennis-Turnier vermieden und womöglich auch einen neuen Coach.

Der Weltranglisten-Dritte gewann in Miami mit einiger Mühe 6:4, 3:6, 6:3 gegen den Kroaten Borna Coric und steht nach seinem Freilos zuvor damit bereits in der dritten Runde. Mehrere Medien berichteten vor dem Match, Zverev teste den früheren French-Open-Sieger Sergi Bruguera als neuen Trainer. Der Spanier verfolgte die Partie von der Tribüne aus. Anders als beim sofortigen Aus zuletzt in Indian Wells gelang Zverev damit der Start in das zweite große Hartplatzturnier in den USA in diesem Monat. In der Runde der letzten 32 trifft der Hamburger entweder auf den Bulgaren Grigor Dimitrow oder den Amerikaner Mackenzie McDonald.

Gegen den ein Jahr älteren Coric, der nach langer Pause wegen einer Schulteroperation nur noch die Nummer 166 der Weltrangliste ist, hatte Zverev drei der bisherigen fünf Begegnungen verloren und war daher gewarnt. Die einstige Nummer zwölf der Welt schenkte Zverev mit mehreren Fehlern beim 4:4 im ersten Satz die erste Breakchance, die der Olympiasieger mit einer Vorhand auch nutzte. Nach dem Satzgewinn wackelte Zverev erstmals beim Aufschlag, gab das Service ab und musste in der Folge in einen dritten Durchgang. Dort holte er sich eine 3:0-Führung und siegte nach rund zwei Stunden Spielzeit.

Für Zverev verlief das Jahr bisher nicht wie gewünscht. Zwar führte der 24-Jährige das deutsche Davis-Cup-Team zum Auswärtssieg im Qualifikationsspiel in Brasilien. Zum ansonsten wenig erfolgreichen Abschneiden kam seine Sperre auf Bewährung, nachdem er beim Turnier in Acapulco mit seinem Schläger auf den Schiedsrichterstuhl eingeschlagen hatte.