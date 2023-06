Zverev über Halbfinalgegner Ruud: «Solider Tennisspieler»

Paris (dpa) - Alexander Zverev geht mit Respekt vor der Erfahrung seines Halbfinalgegners Casper Ruud in das Duell bei den French Open. «Casper war schon mal in dieser Situation, er war letztes Jahr hier im Finale, er weiß ganz genau, was zu tun ist», sagte der Tennis-Olympiasieger über den 24 Jahre alten Norweger. «Er ist ein sehr, sehr guter Tennisspieler, ein sehr solider Tennisspieler.»

Zverev hatte durch das 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 gegen den argentinischen Außenseiter Tomás Martin Etcheverry sein drittes Halbfinale nacheinander beim Sandplatzklassiker in Paris erreicht. Ruud bezwang anschließend im skandinavischen Viertelfinal-Duell den Dänen Holger Rune überraschend deutlich mit 6:1, 6:2, 3:6, 6:3.

«Es ist großartig, ihn wieder im Halbfinale zu sehen», sagte Ruud über Zverev. Dass dieser sich im Halbfinale 2022 gegen Rafael Nadal schwer am Knöchel verletzt habe, sei «sehr bedauerlich». Im Endspiel vor einem Jahr hatte Ruud klar in drei Sätzen gegen Paris-Rekordsieger Nadal verloren. Danach unterlag der Norweger auch Carlos Alcaraz im Endspiel der US Open und wartet ebenso wie Zverev noch auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph.

«Es wird ein tolles Match werden», sagte Ruud mit Blick auf das Halbfinale gegen Zverev. Das andere Semifinale bestreiten die Topfavoriten Alcaraz aus Spanien und der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic aus Serbien.