Zverev und Lys verlieren: Deutschland unterliegt Polen

Sydney (dpa) - Das deutsche Tennis-Team hat beim United Cup sein zweites Gruppenspiel gegen Vorjahresfinalist Polen verloren und muss damit um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Nachdem Alexander Zverev im ersten Einzel beim 3:6, 4:6 gegen den aufschlagstarken Hubert Hurkacz in Sydney seine erste Niederlage dieser Saison kassiert hatte, verlor auch Eva Lys. Trotz einer ganz starken Leistung gegen die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek unterlag Lys mit 6:3, 3:6, 4:6. Zum Auftakt hatte Deutschland 3:0 gegen die Niederlande gewonnen.

Bei einem Sieg wäre das deutsche Team sicher in der Runde der besten Acht gewesen. Nun hängt das Weiterkommen von den Ergebnissen in den weiteren Gruppenspielen ab. Neben den Siegern schafft es auch der beste Gruppenzweite der drei Gruppen in Sydney in die K.-o.-Phase.

Zverev zertrümmert Schläger

Zverev konnte gegen Hurkacz nicht an seine ordentliche Leistung vom Sonntag gegen den Niederländer Tallon Griekspoor anknüpfen. Gegen die starken Aufschläge des Polen fand der Weltranglisten-Dritte kein Mittel und zertrümmerte völlig frustriert nach dem Break zum 3:4 im zweiten Satz einen Schläger.

Hurkacz kehrte nach einer Pause von mehr als einem halben Jahr wegen einer Knieoperation zurück, zeigte aber keine Anlaufschwierigkeiten und servierte 21 Asse. Zverev konnte sich nur eine Breakchance in der kompletten Partie erarbeiten und musste sich nach 82 Minuten geschlagen geben. Schnell verschwand er mit der Tasche über der Schulter in der Kabine.

Lys belohnt sich nicht

Lys zeigte danach gegen Swiatek eine ganz starke Leistung. Obwohl die 23-Jährige am Knie stark bandagiert war, verlangte sie der sechsmaligen Grand-Slam-Turniersiegerin alles ab. Nach 52 Minuten holte sich Lys den ersten Satz und schrie ihre Freude heraus. Auch im zweiten Durchgang überzeugte Lys mit druckvollem und mutigem Spiel. Allerdings steigerte sich Swiatek nun und schaffte nach 1:36 Stunden den Satzausgleich.

Im dritten Satz ging es dann weiter hin und her. Lys kam nach einem frühen Aufschlagverlust noch einmal zurück und hatte beim Stand von 3:3 sogar zwei weitere Breakchancen. Doch Swiatek bewies Nervenstärke, hielt ihr Service und nutzte etwas später nach fast zweieinhalb Stunden ihren ersten Matchball.

Vorbereitung auf Australian Open

Zverev und Lys nutzen die Veranstaltung als Vorbereitung auf die Australian Open in Melbourne. Das erste Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 18. Januar.