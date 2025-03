Zverevs Achtelfinale in Miami um einen Tag verschoben

Miami (dpa) - Alexander Zverev spielt beim Masters-1000-Turnier in Miami erst heute Abend um den Einzug ins Viertelfinale und hat damit unerwartet eine längere Verschnaufpause bekommen. Wegen Regens passten die Organisatoren den Spielplan am Dienstag an, Zverevs Match gegen den Franzosen Arthur Fils findet nun heute nicht vor 20.00 Uhr deutscher Zeit statt. Sollte Zverev sich durchsetzen, trifft er im Viertelfinale auf den Tschechen Jakub Mensik.

Der Olympiasieger scheint in Miami seine Schwierigkeiten seit den Australian Open überwunden zu haben. «Ich bin sehr zufrieden mit meinem Level», sagte Zverev nach der Drittrunden-Partie gegen den Australier Jordan Thompson, die er 7:5, 6:4 gewonnen hatte. Nach dem verlorenen Finale in Melbourne hatte der gebürtige Hamburger in Buenos Aires, Rio de Janeiro und Acapulco bittere Niederlagen kassiert und war auch beim Masters-1000-Event in Indian Wells Anfang März gleich zum Auftakt ausgeschieden.

Djokovic begeistert Serena Williams

Ansteigende Form zeigt auch der zuletzt wie Zverev schwächelnde Novak Djokovic. Der 24-fache Grand-Slam-Champion gewann sein Achtelfinale gegen den Italiener Lorenzo Musetti klar mit 6:2, 6:2 und zeigte dabei vor den Augen vor US-Tennis-Legende Serena Williams eine starke Leistung.

Djokovic gab sich gut gelaunt und interagierte während der Partie auch mit Williams. «Als ich den einen Ball die Linie entlang gespielt habe, habe ich in ihre Richtung geschaut und sie gefragt, ob der Ball okay war», berichtete der Serbe nach der Partie. «Sie hat gesagt "Ja, der war gut". Und wenn Serena sagt, er war gut, dann war er nach normalen Standards fantastisch», sagte Djokovic, der es jetzt mit dem Amerikaner Sebastian Korda zu tun bekommt.