Zwei Feuer, viele Stars: Olympia wird eröffnet

Mailand (dpa) - Nach 20 Jahren Pause steigen die Olympischen Winterspiele wieder in den Alpen und werden heute Abend eröffnet. Zum ersten Mal gibt es offiziell zwei Gastgeberstädte mit Italiens Finanz- und Modemetropole Mailand sowie Cortina d'Ampezzo. Der Nobel-Skiort in den Dolomiten war 1956 schon einmal Austragungsort.

Die Wettbewerbe gehen in insgesamt sieben verschiedenen Orten im Norden Italiens über die Bühne. Um Gold, Silber und Bronze konkurrieren bis zum 22. Februar 2.900 Athletinnen und Athleten. Das Wichtigste zum Auftakt:

Programm

Die zentrale Eröffnungsfeier beginnt um 20.00 Uhr im 100 Jahre alten San-Siro-Stadion in Mailand, das durch den Fußball berühmt ist. Italiens Präsident Sergio Mattarella wird die 25. Winterspiele offiziell eröffnen. Im musikalischen Rahmenprogramm gibt es viel Prominenz aus Pop und Klassik. Mariah Carey ist ebenso dabei wie Andrea Bocelli, Cecilia Bartoli und der Pianist Lang Lang. Zudem wird spekuliert, dass es noch Überraschungen geben könnte. Auch in Cortina d'Ampezzo, Predazzo und Livigno wird es eine Parade der Athleten geben.

Olympisches Feuer

Erstmals werden zwei olympische Feuer entzündet - eines auf dem Arco della Pace in Mailand und eines auf der Piazza Dibona in Cortina. Bei der großen Frage, wer diese Aufgabe übernimmt, sind zwei italienische Skilegenden favorisiert: Italienischen Medien zufolge könnten es die jeweils dreimaligen Olympiasieger Alberto Tomba (zweimal Gold 1988, einmal 1992) und Deborah Compagnoni (1992, 1994, 1998) sein. Das Feuer, das schon vergangenes Jahr in Griechenland entzündet wurde, ist nach einem viele Tausend Kilometer langen Fackellauf seit Donnerstagabend in Mailand.

Politik-Prominenz

Auch einiges an Politik-Prominenz ist schon da: Bei einem Gala-Essen am Vorabend der Eröffnung posierte IOC-Präsidentin Kirsty Coventry neben US-Vizepräsident JD Vance. Im Stadion sollen mehr als 50 Staats- und Regierungschefs dabei sein und auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres. Deutschland wird durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vertreten.

Fahnenträger

Die deutsche Fahne tragen Eishockey-Superstar Leon Draisaitl und Skispringerin Katharina Schmid. Beide erhielten in einer Wahl durch Fans und das deutsche Team die meisten Stimmen. Draisaitl trägt die Fahne bei der Feier in Mailand, Schmid kommt diese Ehre bei der parallelen Zeremonie in Predazzo zu. Olympia-Gastgeber Italien hat gleich vier Fahnenträgerinnen und Fahnenträger: Short-Trackerin Arianna Fontana, Langläufer Federico Pellegrino, Skirennläuferin Federica Brignone und Curler Amos Mosaner.

Sicherheit

Aus Sorge vor Anschlägen und Störaktionen hat Italien während der Spiele mehr als 6.000 zusätzliche Sicherheitskräfte im Einsatz. Vorab gab es Ärger, weil mit der großen US-Delegation auch Angehörige der Einwanderungspolizei ICE nach Mailand kamen. Die Truppe steht wegen ihres teils brutalen Vorgehens gegen Migranten in den Vereinigten Staaten in der Kritik. Die Regierung in Rom betonte gleich mehrfach, dass auf Italiens Straßen keinesfalls ICE-Beamte zum Einsatz kommen werden.

Fernsehen

Die Eröffnungsfeier wird in Deutschland im frei empfangbaren Fernsehen bei zwei Sendern zu sehen sein. In der ARD kommentiert Tom Bartels und bekommt in Mailand Unterstützung von Giovanni di Lorenzo, der Chefredakteur der «Zeit» und Moderator der Talkshow «3nach9». In Eurosport kommentiert Sigi Heinrich, der bereits seine 17. Olympischen Spiele für den Sender begleitet. Ihn unterstützen aus dem Studio die Olympiasiegerinnen Viktoria Rebensburg und Natalie Geisenberger.