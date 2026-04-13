Zwei mal Brandstiftung?

In der Markanastraße war Montag Nachmittag zuerst ein abgestellter VW in Brand geraten. Zeugen berichteten von zwei Jungen etwa zischen 12 und 15 Jahren, die etwas ins Auto geworfen hatten. Kurz darauf war Feuer im Auto, und es brannte komplett aus. Die beiden Jungen verschwanden Richtung Hasper Fußgängerzone.

Nur 40 Minuten später brannte es am ehemaligen Burgerking an der Preußer Straße - auch hier war nach vorläufigem Ermittlungsstand Brandstiftung die Ursache.

Ob die beiden Jungen damit zu tun haben, ist im Moment nicht sicher, die Polizei schließt es aber nicht aus und ermittelt auch in diese Richtung.

Die Polizei sucht dringend Zeugen in beiden Fällen. Eine Beschreibung der Jungen steht auf unserer Homepage im Bereich der Polizeinachrichten.