Zwei Millionen sehen bei «Männerwelten» zu

Das Interesse an Nachrichten reißt nicht ab, was sich nicht zuletzt an den Zuschuaerzahlen der «Tagesschau» ablesen lässt. Doch auch die gewonnenen 15 Sendeminuten von Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) lockten viele Zuschauer an die Geräte.

© Henning Kaiser (dpa)