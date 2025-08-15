Navigation

Zwei Verletzte nach Schüssen bei Moschee in Schweden

Veröffentlicht: Freitag, 15.08.2025 15:03

In der schwedischen Stadt Örebro findet in einer Moschee das Freitagsgebet statt, plötzlich sind Schüsse zu hören. Vieles ist noch unklar.

Polizei in Schweden
© Steffen Trumpf/dpa

Große Polizeiaktion

Örebro (dpa) - Bei Schüssen nahe einer Moschee in der schwedischen Stadt Örebro westlich von Stockholm sind ersten Erkenntnissen zufolge zwei Menschen verletzt worden. Die Öffentlichkeit werde gebeten, sich von dem Ort des Vorfalls fernzuhalten, teilte die örtliche Polizei mit. Mehrere Rettungskräfte seien vor Ort, es laufe eine große Polizeiaktion. Zum Zustand der Verletzten gebe es aktuell noch keine Informationen. 

Die Polizei hat den Angaben nach Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. Medienberichten zufolge fand in der Moschee ein Freitagsgebet statt, als mehrere Schüsse direkt davor abgegeben wurden.

