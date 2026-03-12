Zweite «Máxima»-Staffel Anfang April bei RTL+

Amsterdam/Köln (dpa) - Die zweite Staffel der Fernsehserie «Máxima» über das Leben der niederländischen Königin ist in drei Wochen in Deutschland zu sehen. Ab 2. April werde wöchentlich eine Doppelfolge beim Streamingdienst RTL+ veröffentlicht, teilt RTL mit.

In den Niederlanden feiert die zweite «Máxima»-Staffel bereits in dieser Woche ihre Premiere (beim ebenfalls zu RTL gehörenden Streamer Videoland).

In der ersten Staffel wurde die Liebesgeschichte der bürgerlichen Argentinierin Máxima und des niederländischen Kronprinzen Willem-Alexander erzählt. Nun beginnt die zweite Staffel mit der Hochzeit.

Máxima, gespielt von der Argentinierin Delfina Chaves, und Willem-Alexander (Martijn Lakemeier) stehen unter großem Druck von Politik und Medien. Und vor allem Máxima muss sich an das Leben im Rampenlicht und die engen Protokoll-Regeln gewöhnen.

Die neuen Folgen zeigen auch, wie das Leben des jungen Paares von persönlichen und historischen Ereignissen beeinflusst wird. Erneut spielt der deutsche Schauspieler Sebastian Koch («Das Leben der Anderen») die Rolle des Vaters von Willem-Alexander, des deutschen Prinzen Claus (1926-2002).

In 85 Länder verkauft

Die Serie wurde in 85 Länder verkauft. Und eine dritte Staffel wird bereits vorbereitet - dann mit anderen (älteren) Schauspielern.

Außerdem kündigten die Produzenten einen Spin-off der Serie an über andere Royals, die weniger im Rampenlicht stehen. Dabei soll es vor allem um die beiden Prinzessinnen Mabel und Margarita gehen, die Frauen der Brüder von König Willem-Alexander.