Z(w)eitzeugen werden

Sie sollen übernehmen, wenn keine Zeitzeugen des Holocausts mehr leben. Die sogenannten ZWEITzeugen. Geschichte begreifbar machen, damit wir daraus lernen und so die Gesellschaft verändern können. Der Verein Zweitzeugen setzt sich dafür ein. Eine große Aufgabe, sagt auch die Bildungsreferentin des Vereins Judith Manusch.