Z(w)eitzeugen werden
Sie sollen übernehmen, wenn keine Zeitzeugen des Holocausts mehr leben. Die sogenannten ZWEITzeugen. Geschichte begreifbar machen, damit wir daraus lernen und so die Gesellschaft verändern können. Der Verein Zweitzeugen setzt sich dafür ein. Eine große Aufgabe, sagt auch die Bildungsreferentin des Vereins Judith Manusch.
Veröffentlicht: Dienstag, 03.03.2026 18:36
37 Berichte von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen des Holocausts sind dokumentiert worden.
Bis Ende März gibt es die Ausstellung „WERDE ZWEITZEUG*IN“ im Osthaus Museum. Sie richtet sich an alle ab 12.
