Zwischen den Fronten: Der neue «Barcelona-Krimi»

Berlin (dpa) - Der Tod lauert an der Mülltonne. Benicio Segura (Francis Frayo Ayozieuwa) wird mit einem Elektroschocker niedergestreckt und misshandelt, als er mitten in der Nacht das Restaurant seiner Mutter schließen will.

Der 20-Jährige hatte einen Herzklappenfehler, wird Gerichtsmedizinerin Olivia Codina (Yvonne Yung Hee Bormann) später feststellen. «Ich denke, die starken Stromstöße haben zum Herzinfarkt geführt.» Nach der Krankenakte zu urteilen, hatte das Opfer nicht einmal selbst von seiner lebensgefährlichen Schwäche gewusst.

Das Team Xavi Bonet (Clemens Schick) und Fina Valent (Anne Schäfer) hat also einen neuen Fall: Der «Barcelona-Krimi» mit dem Titel «Wächter der Stadt» läuft am heutigen Donnerstag (10.4.) um 20.15 Uhr im Ersten.

Was weiß der Pastor und Boxtrainer?

Benicio hatte sich einige Monate vor seinem Tod von der Drogenbande Perros losgesagt und sich einer Bürgerwehr angeschlossen. Seitdem sitzt der Kopf der Rauschgifthändler, Diego Cordero (Marcel Rodriguez), wütend hinter Gittern.

Hier im Brennpunktviertel El Carmel hat die Nachbarschaftswache einen guten Ruf, sogar bei Polizisten und Kirchenleuten. «Die haben in anderthalb Jahren mehr bewegt als ich in 30», sagt Enrique Diaz (Martin Feifel) - Pastor und Boxtrainer - resigniert. Xavi Bonet und Fina Valent geraten ziemlich rasch mit der Bürgerwehr aneinander und finden sich zugleich zwischen den Fronten von Kriminalität und Selbstjustiz wieder. Fiel Benicio als Verräter der Rache des Drogenkartells zum Opfer?

Die Ermittlungen führen die Polizisten zunächst zur Schwester des Toten: Mara Segura (Liv Killing) ist mit Gangmitglied Yanuel Cordero (Ben Felipe) zusammen. Das Paar erwartet ein Baby - für Yanuel angeblich der Start für ein neues redliches Leben. Doch sein Cousin duldet nicht, dass er die Bande verlässt.

Als Yanuel verschwindet, führt eine Spur nicht wie erwartet zur Gang, sondern zu der Friseurin Isabell Vasquez (Inga Busch). Sie glaubt fest an die Mission der von ihr gesteuerten «Vigilantes»-Bürgerwehr: «Bis vor Kurzem haben hier noch die Banden regiert und keinen Ihrer Kollegen hat's interessiert.»

Der Chef der Ermittler hat ganz andere Sorgen

Der Vorgesetzte der TV-Kommissare, Miguel Fernandez (Alexander Beyer), hat derweil ganz andere Sorgen: Die Demenz seiner Frau wird immer heftiger.

Andreas Kleinert und Johann Feindt sind für ihre Filmbiografie «Lieber Thomas» über den Schriftsteller Thomas Brasch 2021 von der Kritik mit Lob überschüttet worden. Das preisgekrönte Regie- und Kameraduo verfilmte beim «Barcelona-Krimi» ein Drehbuch von Paul Salisbury, der eine «fatale Wechselwirkung von Schuld und Vergeltung herausarbeitet», wie die ARD über ihren Film schreibt.

Dabei müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer bei einer ganzen Reihe von Figuren, Handlungssträngen und Namen den Überblick behalten, werden aber mit einer spannenden Story und famosen schauspielerischen Leistungen belohnt. Besonders der Auftritt von Martin Feifel («Die Welt der Wunderlichs») als desillusionierter Geistlicher bleibt haften. Überdies gibt es Bilder von Barcelona zu sehen, wie es Touristen selten zu sehen bekommen.