Zwischen Tradition und Totalverbot – Die Böller-Debatte

Hohe Verletzungsgefahr

Jedes Jahr kommt es zu zahlreichen Verletzungen durch Böller und Raketen – von leichten Verbrennungen bis zu schweren Hand- und Augenverletzungen. Viele Unfälle entstehen durch unsachgemäßen Gebrauch, manche auch durch gezielte Würfe auf andere Menschen. Oft treffen die Folgen Unbeteiligte.





Überlastete Krankenhäuser

Notaufnahmen geraten in der Silvesternacht regelmäßig an ihre Belastungsgrenze. Besonders häufig behandeln sie Feuerwerksverletzungen. Das bindet Personal und verzögert die Versorgung anderer Notfälle.





Angriffe auf Einsatzkräfte

In Großstädten werden Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei zunehmend mit Böllern angegriffen – teils gezielt. Besonders in problematischen Stadtvierteln eskaliert die Lage immer wieder. Die Gewerkschaft der Polizei warnt eindringlich: Ein Verbot sei nötig, „damit die Kolleginnen und Kollegen gesund durch die Nacht kommen“.





Massive Feinstaubbelastung

In der Silvesternacht schießt die Feinstaubbelastung in vielen Städten auf ein Vielfaches des Normalwertes. Für Menschen mit Herz- oder Atemwegserkrankungen bedeutet das ein ernstes Gesundheitsrisiko. Dazu kommen große Müllmengen in Parks und auf Straßen.





Brände und Millionenschäden

Funkenflug, glühende Raketen und Alkoholeinfluss führen immer wieder zu Wohnungsbränden, Balkonbränden und Schäden an Autos und Fassaden. Die Feuerwehr spricht von jährlich vermeidbaren Einsätzen.





Stress für Haus- und Wildtiere

Der extreme Lärm versetzt Tiere in Panik. Haustiere verkriechen sich, verweigern Nahrung, Wildtiere fliehen kopflos und verletzen sich. Tierschützer sprechen von vermeidbarem Leid.





Mehrheit der Bevölkerung gegen Böller

Nach einer YouGov-Umfrage sprechen sich rund 60 Prozent der Befragten gegen private Böllerei aus. Mehr als die Hälfte befürwortet entweder ein vollständiges Verbot oder zumindest ein stark eingeschränktes.