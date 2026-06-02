Zwischen Zellentrakt und Pointen: Comedy sorgt für Begeisterung

Mehrere Künstler standen auf der Bühne und sorgten mit ihren Programmen für jede Menge Gelächter und Applaus. Für die Insassen war die Veranstaltung eine willkommene Abwechslung vom Gefängnisalltag. Viele von ihnen nutzten die Gelegenheit, für einen Abend den Alltag hinter den Gefängnismauern auszublenden und einfach Zuschauer einer Comedy-Show zu sein.

Auch für die auftretenden Künstler war der Abend etwas Besonderes. Auftritte in einer Justizvollzugsanstalt gehören selbst für erfahrene Comedians nicht zum Alltag. Entsprechend gespannt waren viele vor ihrem Auftritt. Nach der Show zogen die Künstler jedoch ein positives Fazit und berichteten von einem aufmerksamen und dankbaren Publikum.

Mit Veranstaltungen wie dieser möchte die JVA Hagen ihren Insassen besondere kulturelle Angebote ermöglichen und gleichzeitig positive Impulse für den Haftalltag setzen. Die Zusammenarbeit mit der Comedy Werkstatt machte dabei einen Abend möglich, der den Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.