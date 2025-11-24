Das Leben nach Ebene 2
Das Problem Ebene II soll in den nächsten zehn Jahren gelöst werden. Die marode Hochbrücke soll abgerissen werden. Danach wird der Verkehr in diesem Bereich neu gestaltet.
Die Idee eines Kreisverkehrs ist vom Tisch, eine Doppelkreuzung soll der Verkehr aufnehmen. Dazu wird die Rampe am Arbeitsamt neu gebaut. So kann der Verkehr vom Bahnhof und aus Altenhagen wieder auf den Märkischen Ring fahren. Die direkten Wege zwischen Eckesey und Emilienplatz wird es weiter geben.
Veröffentlicht: Montag, 24.11.2025 16:16
Allerdings will die Stadt bei ihren Planungen Linksabbieger vermeiden. Wer vom Emilienplatz zum Bahnhof will, muss künftig eine Art Schleife über die Werdestraße fahren.
Nun muss sich zunächst die Politik mit diesem Vorschlag der Verwaltung befassen. Wenn alles klappt, soll der Abriss der Ebene 2 im Sommer beginnen.
Die gesamte Umgestaltung der Kreuzung ohne Hochbrücke wird sehr lange dauern und teuer werden, sagt Oberbürgermeister Dennis Rehbein:
Wie viel der Gesamtkosten mit Fördermitteln finanziert werden kann, ist noch offen. Rehbein kann sich aber eine Summe von 50 Fördermillionen vorstellen.
Und hier noch Planzeichnungen der Stadt für typische Abbiegevorgänge: