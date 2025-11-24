Das Leben nach Ebene 2

Das Problem Ebene II soll in den nächsten zehn Jahren gelöst werden. Die marode Hochbrücke soll abgerissen werden. Danach wird der Verkehr in diesem Bereich neu gestaltet.

Die Idee eines Kreisverkehrs ist vom Tisch, eine Doppelkreuzung soll der Verkehr aufnehmen. Dazu wird die Rampe am Arbeitsamt neu gebaut. So kann der Verkehr vom Bahnhof und aus Altenhagen wieder auf den Märkischen Ring fahren. Die direkten Wege zwischen Eckesey und Emilienplatz wird es weiter geben.