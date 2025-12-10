Volmefighter auf der Überholspur

Anzeige
Vorbei sind die Zeiten, in denen Dartscheiben hauptsächlich in Kneipen hingen. Viele Dartsbegeisterte spielen inzwischen professionell im Verein. Im Volmetal sind die Volmefighter Zuhause. Seit der Gründung wächst die Dartsabteilung des TuS Volmetal stetig. Wie die Volmefighter sich entwickelt haben und was als nächstes ansteht, hat uns Sven Brackelsberg verraten.
In ihrer Spielstätte, dem Klinkerstübchen, veranstalten sie während die Darts-WM läuft mehrere Abende, an denen man gemeinsam den Profis zuschauen und sich selbst am Board beweisen kann. Was genau geplant ist, erfahrt ihr hier.
