Volmefighter auf der Überholspur

Vorbei sind die Zeiten, in denen Dartscheiben hauptsächlich in Kneipen hingen. Viele Dartsbegeisterte spielen inzwischen professionell im Verein. Im Volmetal sind die Volmefighter Zuhause. Seit der Gründung wächst die Dartsabteilung des TuS Volmetal stetig. Wie die Volmefighter sich entwickelt haben und was als nächstes ansteht, hat uns Sven Brackelsberg verraten.