Wastewatcher: Kontrollwoche
Die Hagener Wastewatcher fahren seit vergangenem Mittwoch Sondereinsätze. Die nächtlichen Schichten dienen dazu, illegale Müllablagen aufzudecken.
Die Bilanz des Wochenendes: Die Wastewatcher haben 11 Anzeigen geschrieben. In einem Fall musste die Polizei dazu kommen, weil der Ertappte renitent wurde.
Veröffentlicht: Sonntag, 23.11.2025 20:13
Die Ausreden seinen immer dieselben: man wusste es nicht, oder "es ist nicht mein Müll" - selbst wenn die Leute direkt erwischt worden sind, sagt Jens Steinbach. er ist Einsatzleiter bei der Sonderaktion.
Was er nicht versteht: Elektroschrott zum Beispiel kann man kostenlos an der Müllverbrennungsanlage abgeben.
Wir haben am Freitag eine Wastewatcherstreife am Freitag begleitet. Der Bericht dazu ist auf unserer Homepage in der Mediathek.