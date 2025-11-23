Wastewatcher: Kontrollwoche

Die Ausreden seinen immer dieselben: man wusste es nicht, oder "es ist nicht mein Müll" - selbst wenn die Leute direkt erwischt worden sind, sagt Jens Steinbach. er ist Einsatzleiter bei der Sonderaktion.

Was er nicht versteht: Elektroschrott zum Beispiel kann man kostenlos an der Müllverbrennungsanlage abgeben.

Wir haben am Freitag eine Wastewatcherstreife am Freitag begleitet. Der Bericht dazu ist auf unserer Homepage in der Mediathek.

Wastewatcher: Sonderkontrollen - Radio Hagen