Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wastewatcher: Kontrollwoche
© Ralf Schaepe
Teilen:

Wastewatcher: Kontrollwoche

Die Hagener Wastewatcher fahren seit vergangenem Mittwoch Sondereinsätze. Die nächtlichen Schichten dienen dazu, illegale Müllablagen aufzudecken.

Die Bilanz des Wochenendes: Die Wastewatcher haben 11 Anzeigen geschrieben. In einem Fall musste die Polizei dazu kommen, weil der Ertappte renitent wurde.

Veröffentlicht: Sonntag, 23.11.2025 20:13

Anzeige

Die Ausreden seinen immer dieselben: man wusste es nicht, oder "es ist nicht mein Müll" - selbst wenn die Leute direkt erwischt worden sind, sagt Jens Steinbach. er ist Einsatzleiter bei der Sonderaktion.

Was er nicht versteht: Elektroschrott zum Beispiel kann man kostenlos an der Müllverbrennungsanlage abgeben.

 

Wir haben am Freitag eine Wastewatcherstreife am Freitag begleitet. Der Bericht dazu ist auf unserer Homepage in der Mediathek.

Wastewatcher: Sonderkontrollen - Radio Hagen

Anzeige
Anzeige
Anzeige