61. Jubiläum des Élysée-Vertrages

Hohenlimburg feiert die Freundschaft

61 Jahre sind vergangen, seit in Frankreich der Elyséevertrag geschlossen wurde. Zum jährlichen Gedenktag an die deutsch-französische Freundschaft lud Bezirksbürgermeister Jochen Eisermann zur Zeremonie vor das Hohenlimburger Rathaus. Etwa 20 Hohenlimburgerinnen und Hohenlimburger nahmen an der Feierlichkeit teil und sahen zu, wie die Fahnen gehisst wurden.

Wieso Frankreich für Hohenlimburg so besonders ist

Der 22.Januar 1963 steht in den Geschichtsbüchern fest als Tag der Schließung des Élysée-Vertrages zwischen Deutschland und Frankreich. Für Hohenlimburg ein Tag, an dem besonders an ihre Partnerstadt Liévin gedacht wird. Bezirksbürgermeister Jochen Eisermann zeigt sich in seiner Rede dankbar für die französische Freundschaft und erinnert daran, den anhaltenden Frieden wertzuschätzen. Anschließend wurden beide Nationalhymnen gespielt. Hohenlimburg ist dem Elyseevertrag drei Jahre voraus. Liévin und Hohenlimburg beschlossen ihre Partnerschaft bereits 1960.