Ab August neue Anwohner-Parkzone in der Innenstadt

Was gilt ab dem 1. August?

Ab dem 1. August dürfen Autofahrer in der Arndt- und Lützowstraße, der Haldener Straße, der Remberg-, Yorck- und Blücherstraße sowie in der Eickertstraße nur noch für zwei Stunden und mit Parkscheibe parken. Es sei denn man ist Anwohner. Dann kann man einen Anwohnerparkausweis bei der Stadt beantragen. Wer den hat kann überall stehen so lange er will. In einigen Straßen gilt die Parkzone auch nicht immer. Zum Beispiel nur werktags von 8 bis 19 Uhr oder nicht am Samstag. Es hilft also genauer auf die Schilder zu gucken.

So kann ein Anwohner-Parkausweis beantragt werden

Der Anwohnerparkausweis kann online oder vor Ort im Bürgeramt beantragt werden. Dafür wird der Personalausweis, Fahrzeugschein und Führerschein gebraucht. Wenn das Auto auf jemand anderen angemeldet ist, braucht man noch eine Bescheinigung des Halters, dass das Auto von einem genutzt wird. Ganz wichtig: Einen Anwohnerparkausweis bekommen nur Hagener, die ihren Erstwohnsitz in der Stadt haben. Der Ausweis gilt für ein Jahr und kostet 90 Euro, wenn man ihn online beantragt und 120 Euro, wenn man den Antrag im Bürgeramt stellt. Dann kommen nämlich noch Bearbeitungsgebühren hinzu.

Auf der Internetseite der Stadt Hagen findet ihr weitere Informationen: HIER GIBT ES DIE INFOS AUF DER STADT-HOMEPAGE