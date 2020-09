Apfelernte an der Biologischen Station

Am 19. September sammelt die Biologische Station am Haus Busch wieder Äpfel ein. Seit rund 30 Jahren gibt es diese Aktion schon: Ihr bringt eure Äpfel mit, egal ob gepflückte Früchte oder Fall- und Schüttelobst, die kommen dann in die Produktion des Hagener Apfelsaftes. Voraussetzung ist, dass die Bäume nicht mit Pestiziden behandelt und auf den Einsatz von Kunstdünger verzichtet wurde. Leiter der Biostation, Ralf Blauscheck, achtet auf natürliche Qualität.