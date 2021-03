Automatensprenger: 200 000 €

Zeugen berichten von zwei Männern mit Stirnlampe. Der Vorfall passierte gegen halb zwei in der Nacht. Anwohner wurden durch einen lauten Knall geweckt und konnten direkt erkennen, dass der Geldautomat der Sparkasse am Edeka-Markt Beschädigungen aufwies. Kurz darauf habe es eine weitere Explosion gegeben. Danach seien zwei Leute aus dem Häuschen gekommen, hätten Gegenstände vom Boden aufgehoben und seien dann zu einem geparkten Auto gelaufen und eingestiegen. In dem schwarzen Auto, vermutlich ein Mercedes, saß mindestens eine weitere Person. Das Auto fuhr dann mit hoher Geschwindigkeut Richtung Priorei davon. Eine Fahndung blieb bisher ohnre Erfolg. Durch die Sprengung wurde der Geldautomat sowie das kleine Haus, in dem er steht, stark beschädigt. Die Sparkasse weist darauf hin, dass der Automat hatte höchste Sicherheitsklasse hat, die man am Markt kaufen kann.

Kunden, die nun beim Konkurrenten in Dahl Geld ziehen, bekommen die Gebühren auf Antrag von der Sparkasse zurück.