Navigation

Beyoncé bekommt Emmy für Kostüme bei NFL-Halbzeitshow

Veröffentlicht: Mittwoch, 13.08.2025 09:34

Auf einem weißen Pferd ritt Beyoncé mit Cowboyhut zur Halbzeitshow beim NFL-Spiel in Houston ins Stadion. Die spektakulären Kostüme brachten der Sängerin nun einen Emmy ein.

Beyoncé in der Halbzeitpause des NFL-Footballspiels
© David J. Phillip/AP/dpa

Leute

Los Angeles (dpa) - Superstar Beyoncé hat für ihre Halbzeitshow beim NFL-Spiel in Houston einen Sonder-Emmy als Kostümdesignerin gewonnenen. Die 43-Jährige erhält den Fernsehpreis in der Sparte herausragende Kostüme für eine Varieté-, Sach- oder Reality-Show, wie die Television Academy bekannt gab. Die vielfache Grammy-Preisträgerin war während des Sportspektakels am 25. Dezember auf einem weißen Pferd mit Cowboyhut ins Stadion der Texans geritten und hatte eine mehr als zehnminütige Show gegeben, die mit dem Titel «Beyoncé Bowl» beim Streamingdienst Netflix ausgestrahlt wurde.

Während die Emmys in den Hauptkategorien am 14. September bekanntgegeben werden, verkündete die Akademie am Dienstag bereits die Gewinner der sogenannten «Juried Awards», welche eine Handvoll eher technischer Sparten auszeichnen. Unter den Gewinnern sind sonst selten bekannte Namen. Die Netflix-Serie «Love, Death & Robots» gewann in gleich 4 Kategorien, darunter Charakterdesign und Storyboard.

Beyoncé wurde unter ihrem bürgerlichen Namen Beyoncé Knowles-Carter gemeinsam mit einem Team aus Designern als Gewinnerin aufgeführt. Die Sängerin hat den Musikpreis Grammy bereits 35 Mal gewonnen, mit dem wichtigsten Fernsehpreis wurde sie nun das erste Mal ausgezeichnet. Die Sonder-Emmys werden bei der Verleihung der Creative Arts Emmy Awards am 6. und 7. September überreicht.

© dpa-infocom, dpa:250813-930-905585/1
US-Superstar Beyoncé
Beyoncé wurde unter ihrem bürgerlichen Namen Beyoncé Knowles-Carter gemeinsam mit einem Team aus Designern als Gewinnerin aufgeführt. (Archivbild)© Chris Pizzello/AP/dpa
Beyoncé wurde unter ihrem bürgerlichen Namen Beyoncé Knowles-Carter gemeinsam mit einem Team aus Designern als Gewinnerin aufgeführt. (Archivbild)
© Chris Pizzello/AP/dpa

Weitere Meldungen

Vor geplanter Knochenmarkspende: Potofski starb an Leukämie

Kino & TV Anfang August ist Sportreporter Ulli Potofski an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Moderator Ulli Potofski

Arbeiten an Karel-Gott-Museum eingestellt

Künstlerbesuche Für viele Schlagerfans bleibt die «goldene Stimme aus Prag» unvergessen. Doch die Hoffnungen auf ein Museum in der Prager Villa des Sängers haben sich vorerst zerschlagen.

Karel Gotts Grab

Franziska van Almsick kämpft bis heute mit Essstörung

Panorama «Die Franzi» wurde für ihre Erfolge gefeiert und ihre Misserfolge geschmäht.

Franziska van Almsick
skyline