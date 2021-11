CDU sucht neuen Vorsitzenden

Heute Abend stehen vor allem Wahlen an: Die wichtigste ist die des neuen Parteivorsitzenden. Der Kreisvorstand schlägt den 32-Jährigen zum Nachfolger von Christoph Purps vor, der das Amt nach über zehn Jahren abgibt. Dennis Rehbein kommt aus Vorhalle und ist dort auch im Karneval aktiv, der Finanzexperte war in der vorletzten Session auch Hagener Karnevalsprinz. Der Kreisparteitag entscheidet heute Abend über den Parteivorstand in Hagen aber auch über die Delegierten für Bundes-, Landes- und Bezirksparteitage der CDU.