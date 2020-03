Das Video ist im Netz ein Hit - Daði og Gagnamagnið wollen mit "Think about Things" zum ESC

Ganz ehrlich: Wir mussten auch einen Isländer fragen, wie man die Band "Daði og Gagnamagnið" ausspricht. Die Band will für den Inselstaat beim Eurovision Songcontest an den Start gehen. Vorher müssen sie aber noch durch den Vorentscheid am Samstag (29.02.).Geht aktuell steil bei YouTube.