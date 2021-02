Der beste Mix spezial – Eure 60 Minuten geht in die Verlängerung

Wir freuen uns über eure vielen positiven Rückmeldungen und die große Beteiligung an unserer ersten Woche der Musikgestaltung - jeden Tag von 13 bis 14 Uhr. Deshalb haben wir uns entschieden, unsere Aktion für eine weitere Woche fortzusetzen. Fünf neue Mottos, fünfmal dürft ihr wieder abstimmen und euch Songs wünschen, die nicht in den verschiedenen Hitlisten auftauchen. Wir möchten euch den Alltag zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung so angenehm wie möglich machen.Vom 1. bis 5. Februar gibt es dann wieder die Lieblingshits von euch. Füllt einfach das Formular so wie in der ersten Woche aus.