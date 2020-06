Drei Coronafälle an zwei Hagener Schulen

Am Gymnasium Hohenlimburg konnte das Gesundheitsamt alle Kontaktpersonen ermitteln. 23 Schüler und drei Lehrer sind ab sofort in häuslicher Quarantäne. Samstag werden sie noch einmal getestet, dann entscheidet sich, ob diese Leute länger in Quarantäne bleiben.

An der Fritz-Steinhoff-Gesamtschule sind zwei Schüler aus zwei Jahrgängen positiv getestet worden. Zu den Kontaktpersonen gehören 27 Schüler und fünf Lehrer. Alle Kontaktpersonen werden getestet. Die Fritz-Steinhoffschule wird geschlossen, weil sich die Infektionen auf zwei Jahrgänge verteilen und weil die Schule so groß ist.

Die Stadt Hagen hält sich mit ihren Maßnahmen an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts.

Die Coronazahlen in Hagen steigen wieder. Derzeit haben wir 37 aktuelle Fälle. Anfang Juni waren es nur niedrige einstellige Fallzahlen. Das Gesundheitsamt stellt fest, dass die Ansteckungen vor allem jüngere Personen und Familien betrifft. Das Gesundheitsamt bittet vor allem Jüngere, sich an Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Wer sich krank fühlt, sollte frühzeitig seinen Hausarzt kontaktieren.