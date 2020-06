Einbrecher mit Gürtel gefesselt

Donnerstag Mittag: Eine Frau will zum Telefonieren ins zweite Obergeschoss ihrer Wohnung gehen. Dort steht ihr in einem Zimmer ein unbekannter Mann gegenüber und durchwühlt einen Schreibtisch. Sie ruft ihren Mann - und der kam. Der Einbrecher versuchte zu fliehen, der Mann stoppte ihn im Hinterhof. Dann fesselte er ihn mit einem Gürtel an den Beinen und hielt ihn fest bis die Polizei kam. Der 32-Einbrecher wurde festgenommen; der Mann ist ohne festen Wohnsitz. Wie er ins Haus gekommen ist, ist noch unklar.