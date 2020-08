Seit mehr als 40 Jahren ist Rosario Cammarata der Besitzer der Räumlichkeiten. In den letzten 15 Jahren lief das Café unter der Leitung eines anderen Betreibers. Jetzt aber nimmt Cammarata das Zepter wieder in die Hand und macht ein Eis-Bistro-Café daraus. Angeboten werden soll neben Frühstück, auch Eis und eine kleine Auswahl an Mittagsgerichten. Neben dem Essensangebot ist auch die Ausstattung neu. Eröffnet werden soll das Eis-Bistro-Café Sauerland noch in diesem Monat.