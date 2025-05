ESC mit bester Quote seit 14 Jahren

Berlin (dpa) - Der Eurovision Song Contest (ESC) aus Basel hat nach ARD-Angaben die beste Einschaltquote seit 14 Jahren erreicht. Laut Mitteilung lag der Marktanteil bei 46,8 Prozent, rechnet man die Übertragungen auf dem Ersten und beim Spartensender One zusammen.

Durchschnittlich saßen 9,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zum ESC 2025 vor dem Bildschirm. Weitere 2,165 Millionen Abrufe waren in den Event-Livestreams der ARD Mediathek und auf eurovision.de dabei.

Besonders in der jungen Zielgruppe erfolgreich

«Besonders in der jungen Zielgruppe konnte das europäische Spektakel punkten», so die ARD-Mitteilung. «Bei den 14- bis 29-Jährigen betrug der Marktanteil 78,8 Prozent und durchschnittlich 1,203 Millionen Zuschauer. Das ist der höchste Marktanteil in dieser Zielgruppe seit Beginn des Langzeittrends 1996.»

Mit ihrem Song «Baller» landete das Duo Abor & Tynna für Deutschland im ESC-Finale auf Platz 15. Gewinner ist JJ mit «Wasted Love» aus Österreich.