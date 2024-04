Euro 2024: Die Auslosung

Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland wird vom 14. Juni bis 14. Juli stattfinden. Insgesamt in zehn Städten wird gespielt, darunter in gleich vier NRW-Stadien. Nun steht fest, auf welche Gegner Deutschland in der Gruppenphase treffen wird. Die Auslosung in der Hamburger Elbphilharmonie ist am 2. Dezember über die Bühne gegangen.

Die DFB-Elf, die von Julian Nagelsmann trainiert wird, bekommt es mit Schottland, Ungarn und der Schweiz zu tun. Das Eröffnungsspiel am 14. Juni bestreitet Deutschland gegen die Schotten in München.

Die anderen Gruppen sind teilweise relativ ausgeglichen. Beispielsweise treffen Italien, Spanien und Kroatien (zusammen mit Albanien) aufeinander. Auch in Gruppe D mit den Niederlanden, Österreich, Frankreich und Polen geht es hochkarätig zu. Die komplette Gruppenübersicht zur EM haben wir euch hier eingebunden.

Euro 2024: Nächster Ticketverkauf beendet

Die mittlerweile dritte Ticketphase zur Europameisterschaft wurde im März beenedet. Bewerberinnen und Bewerber konnten auf der UEFA-Resaleplattform von anderen Fans zur Verfügung gestellte Eintrittskarten erwerben. Binnen weniger Stunden waren alle verfügbaren Tickets - meist für Gruppenspiele verschiedener Nationen - auch wieder ausverkauft.

Wer erneut erfolglos war, hat vielleicht noch eine Möglichkeit, an Tickets zu kommen. Denn die UEFA hat eine weitere Resalemöglichkeit angekündigt. Sie schreibt: "Anfang Mai 2024 werden Tickets, die auf die Resale-Plattform gestellt wurden, sowie weitere restliche Tickets zum Kauf angeboten. Diese werden nach dem "first come, first served"-Prinzip erhältlich sein."

Euro 2024: Playoff-Teilnehmer stehen fest

Obwohl Deutschland schon weiß, gegen wen es in der Gruppenphase geht, wussten es andere Nationen nicht. Denn von den 24 Teilnehmern standen bis Ende März nur 21 fest. Es gab nämlich noch Playoffspiele, die nun über die Bühne gingen. Insgesamt zwölf Teams hatten noch die Chance auf ein EM-Ticket. In einem etwas komplizierten Modus, der sich durch den UEFA-Nations-League-Wettbewerb ergeben hat, waren folgende Teams mit am Start:

Pfad A: Polen, Wales, Finnland, Estland

Pfad B: Isreal, Island, Bosnien-Herzegowina, Ukraine

Pfad C: Georgien, Luxemburg, Griechenland, Kasachstan

Von jedem Pfad konnte es eine Mannschaft nach Deutschland schaffen. Wie der Playoff-Modus sich zusammensetzte, könnt ihr hier auf der offiziellen UEFA-Homepage nachlesen.

Wer es zur EM geschafft hat:

Weg A: Polen

Polen Weg B: Ukraine

Ukraine Weg C: Georgien

EM-Spielplan

Mit der Auslosung im Dezember stand fest, an welchen Tagen die Deutsche DFB-Elf spielt und vor allem: wo. Denn der EM-Spielplan ist veröffentlicht worden. Am 14. Juni in München (gegen Schottland), 19. Juni in Stuttgart (gegen Ungarn) und 23. Juni in Frankfurt (gegen die Schweiz) wird Deutschland antreten. Die genauen Uhrzeiten stehen noch nicht fest.

Generell wird die Gruppenphase vom 14. bis 26. Juni laufen, ab dem 29. Juni startet die K.o.-Phase mit zwei Achtelfinalspielen pro Tag. Der gesamte Spielplan ist hier einzusehen.

Autor: Joachim Schultheis (aktualisiert am 3. Apri 15 Uhr)