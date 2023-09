Für mehr Sicherheit auf dem Schulweg: Euer Emil von Radio Hagen

Emil reflektiert für mehr Sicherheit

Emil empfiehlt Dir, eine Jacke mit Reflektoren oder in hellen Farben anzuziehen, vielleicht auch einen bunten Schal oder eine farbige Mütze. Außerdem ist es ganz wichtig, sich auf dem Schulweg nicht ablenken zu lassen: Wenn Du mit deinen Freunden zusammengehst, passt gemeinsam auf den Verkehr und aufeinander auf.

Vielleicht kommt Emil bald auch zu deiner Schule

Radio Hagen kommt zu Deiner Schule und erklärt Dir und deinen Mitschüler*innen, warum das so wichtig ist und was ihr tun könnt, um sicher zur Schule zu kommen. Zur Unterstützung bringen wir unseren Elch Emil mit, den Ihr an euren Schulrucksäcken befestigen könnt. Mit etwas Glück kommt Emil auch an Deine Schule!

(mkmb-3049_emil-flyer_radio_ha.pdf) Der Flyer zur Aktion zum Download.