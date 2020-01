Gedenken an den Élysée-Vetrag

Dieser beendete die hundertjährige Feindschaft und stellte gleichzeitig den Beginn einer fünfzigjährigen Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich dar. Aus diesem Grund wurden vor dem Rathaus in Hohenlimburg, sowie in der Partnerstadt Liévin zeitgleich die deutsche, französische und europäische Flagge gehisst. Beide Städte feiern in diesem Jahr noch ein weiteres Jubiläum. Bereits seit 60 Jahren verbindet sie eine Städtepartnerschaft. Bezirksbürgermeister Hermann-Josef Voss erzählt mehr zum heutigen Jahrestag und zu seiner Bedeutung.

© Charlien Schmitt